So will Netflix in Indien Fuß fassen

Der asiatische Markt umfasst mehr als drei Milliarden Menschen. Dennoch haben nur 41,25 Millionen Menschen dort ein Abonnement.

Indien ist für den Streaming-Giganten Netflix der am schnellsten wachsende Markt der Welt, und Monika Shergill, VP, Content, für das Land, hat einen klaren Plan, um diesen Kurs beizubehalten. "Ein gesundes Streaming-Geschäft muss unserer Meinung nach auf den starken Grundlagen des Engagements, wo wir sehr gut abschneiden, sowie auf Umsatz und Gewinn als globaler Dienst aufbauen. Wir sind ein profitabler Dienst - in vielen unserer Märkte sind wir auf dem Weg zur Profitabilität", sagte Shergill gegenüber V“ariety“.Anfang des Jahres hatte Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, gesagt, dass die Zahl der Zuschauer in Indien im vergangenen Jahr um 30 Prozent und der Umsatz um 25 Prozent gestiegen ist. In einer anschließenden Telefonkonferenz sprach Sarandos die Bedeutung der Preisgestaltung in Indien an und sagte: "Wir müssen die Preisgestaltung und die wichtigsten Zahlungsmethoden richtig hinbekommen."Indien ist ein extrem preissensibler Markt, und Netflix ist sich dessen bewusst und hat seine Preise Ende 2021 drastisch gesenkt. Netflix hat derzeit einen vierstufigen Preisplan für das Land. Der Mobilplan kostet INR149 (1,82 $) pro Monat, der Basisplan INR199 pro Monat, der Standardplan INR499 pro Monat und der Premiumplan INR649 pro Monat. "Was wir mit der Preisänderung gesehen haben, ist, dass wir wirklich den Zugang zu einem großen Publikum geöffnet haben, das Netflix sehen möchte, weshalb wir die Dynamik des letzten Jahres erlebt haben", sagte Shergill. "Die Tatsache, dass unser Umsatz trotz der Preisanpassung um 25 % gestiegen ist, ist ein Indikator dafür, dass wir gewachsen sind."Darüber hinaus ist der Dienst auch mit verschiedenen Telekommunikations- oder Breitbandanbietern wie Airtel, JioFiber, ACT und Tata Play gebündelt, bei denen die Netflix-Kosten entweder in einige der Abonnementpakete integriert oder ermäßigt sind. Shergill sagt, dass Netflix im Gegensatz zu einigen seiner lokalen Konkurrenten und deren Bündelungspaketen keine starken Rabatte von 70-80 % bietet.