Wie im April, so im Mai: «Realitystars» punkten

Bis kurz vor Mitternacht füllte RTLZWEI seine Primetime wieder mit der Produktion aus Thailand.

Der Fernsehsender RTLZWEI hat wieder eine extrem erfolgreiche Truppe nach Thailand geflogen und das Formatproduziert. Am Mittwoch zogen Emmy Russ und Songwriter Percival Duke in die Villa, zuvor mussten schon VIVA-Gesicht Daisy Dee und «Bauer sucht Frau»-Protagonistin Antonia die Sala verlassen.In der vergangenen Woche erlitten 0,92 Millionen Zuschauer „Schiffbruch am Traumstrand“, nun wurden 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt. Der Marktanteil von fantastischen 3,8 Prozent lag meilenweit über dem durchschnittlichen Wert des Senders. Bei den Umworbenen standen 0,41 Millionen auf dem Papier, das bedeuteten tolle 7,2 Prozent. In der Vorwoche schnappte man sich acht Prozent.Es folgte die Live-Show. Die Sendung, die bis 23.45 Uhr andauerte, hatte nur noch 0,33 Millionen Fernsehzuschauer und lieferte 2,3 Prozent Marktanteil ab. In der Zielgruppe wurden 0,14 Millionen erfasst, sodass man auf 4,1 Prozent Marktanteil kam. Schließlich gingauf Sendung. Doch die Sendung aus der Konserve holte nur 0,21 Millionen Zuschauer, das Format sicherte sich 0,04 Millionen junge Menschen. Diese führten zu schlechten 2,7 Prozent Marktanteil.