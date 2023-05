RTL zeigt zwei neue «Viva la Diva»-Ausgaben im Juni

TV-News

Der Fernsehpreis-Gewinner von 2022 erhält eine neue Heimat und wechselt von Montag auf den Freitagabend. Zusätzlich zeigt RTL auch eine Begleitdoku.

Starkoch Tim Mälzer darf sich wieder das schillernde Jackett umwerfen, denn RTL hat zwei neue Ausgaben des letztjährigen Überraschungserfolgs und Gewinner des Deutschen Fernsehpreisesangekündigt. Thimm Jakob, Executive Producer bei UFA Show & Factual, verspricht mit den Folgen, die am 2. und 9. Juni jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden „noch ein bisschen Glitzer mehr“. „Alle Prominenten haben uns von den Stöckeln gehauen und bewiesen, dass ‚sich füreinander starkmachen‘ auch Spaß bringen kann!“, so Jakob.Für «Viva la Diva!» bedeutet dies einen Sendeplatz-Wechsel auf den Freitagabend. Im vergangenen Jahr debütierte die Sendung mit einer einmaligen Show am Montagabend und fuhr tolle Ergebnisse ein. Rund zwei Millionen Zuschauer schalteten Mitte Juni ein, mit 7,9 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt und 12,0 Prozent in der Zielgruppe war die Show in beiden Zuschauergruppen ein Erfolg für den Kölner Sender. Neben Mälzer kehren Anfang Juni Olivia Jones, Jana Ina Zarrella, Jorge González und Tahnee zurück, die in zwei Teams rätseln, welche Prominenten ein fulminantes Drag-Make-Over erhalten haben. Eine Fachjury aus fünf professionellen Drag Queens – Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Danny Ma Fanny und Pam Pengco − bewertet die Performances und entscheidet, wer eine Runde weiterkommt.Direkt im Anschluss an die neuen Folgen präsentiert RTL jeweils das Making-of zur Show. In Vorbereitung auf die Show werden die Queens von den Kameras ausführlich begleitet. Denn hier versteckt sich für die Prominenten die eigentliche Arbeit auf dem Weg zur Drag Queen.zeigt die Verwandlung der Prominenten zu Drag Queens, die Trainings, den ersten Gang auf High Heels und vieles mehr. Das Making-of zur Show wird ebenfalls von UFA Show & Factual produziert.