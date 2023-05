«The Taste» stapelt tief

Quotennews

Die Jubiläumsstaffel wurde bereits im Frühjahr ausgestrahlt, sonst kommen die neuen Folgen immer im Herbst.

Der Fernsehsender Sat.1 startete mitin den Mai. In der elften Staffel des Fernsehformates treten Talente, die in den vergangenen zehn Staffeln bereits großartige Gerichte zauberten, erneut an. Da Frank Rosin in dieser Staffel eine Pause einlegt, haben die verantwortlichen Produzenten Nelsen Müller unter Vertrag genommen.Müller, Tim Raue, Alexander Herrmann und Alexander Kumptner durften sich durch eine kulinarische Welt probieren, das sahen sich 0,79 Millionen Menschen an. Unterm Strich lässt sich sagen: Es waren noch nie so wenige Fernsehzuschauer dabei. Die Show, die bis 23.35 Uhr on air war, erreichte einen Marktanteil von schlechten 3,6 Prozent. Die von Angelina Kirsch moderierte Sendung konnte 0,31 Millionen Umworbene vorweisen, die Reichweite wurde gegenüber der vorherigen Season fast halbiert. Der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent. Die vergangene Staffel startete mit 1,20 Millionen Zuschauern, sicherte sich zum Auftakt gute zehn Prozent Marktanteil.Im Anschluss an «The Taste» gab eszu sehen. Das Format aus der Konserve hielt 0,33 Millionen Zuschauer wach und führte zu einem Marktanteil von 3,8 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,08 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Fernsehzuschauer, die noch nicht ins Bett gehen wollten, haben sich danach noch einmalgönnen können. Das ließen sich 0,10 Millionen Zuschauer nicht entgehen, wovon 0,02 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil war mit 2,3 Prozent natürlich enttäuschend.Nicht nur «The Taste» war eine schlechte Programmierung, auchkommt nicht von den schlechten Zuschauerzahlen weg. Nur 0,04 Millionen Umworbene sagen am Mittwoch zu, sodass die Sendung auf 2,2 Prozent in der Zielgruppe kam. 0,18 Millionen Menschen wurden ab drei Jahren gemessen, nur die Nacht-Wiederholungen von «Auf Streife» und der Rerun von «The Taste» lockte weniger Menschen an.