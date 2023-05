3 Quotengeheimnisse

Im Ersten gibt es ein fast dreistündiges Konzept, Kabel Eins holt seinen Polizei-Marathon in Sachen Filme heraus und bei ProSieben Maxx läuft ein australisches Polizeiformat 42 Mal.

Seit 30 Jahren findet das Konzert der Berliner Philharmoniker mit ihrem traditionellen Auftritt an verschiedenen Orten statt. Das diesjährige Konzert, das am 1. Mai um 11.00 Uhr im Ersten zu sehen war, kam auf Barcelona und erreichte 0,52 Millionen Zuschauer. Die fast dreistündige Veranstaltung verbuchte jedoch nur 5,9 Prozent. Nur 50.000 junge Menschen wurden generiert, der Marktanteil belief sich auf schlechte 2,9 Prozent.Die Filmreihe um ein paar junge Menschen, die als Polizisten durchstarten wollen, war Mitte der 1980er Jahren mit sehr viel Erfolg gekrönt. Doch mit der Zeit wurden die Filme immer schlechter, weshalb die Reise nach Moskau auch schon gar nicht mehr im amerikanischen Kino lief. Für Kabel Eins waren die Werte der Ausstrahlung aber gut. Zwischen 08.20 und 09.55 Uhr erreichte der schlechte Film 0,23 Millionen Zuschauer und mit 0,10 Millionen Umworbenen fuhr man tolle 6,8 Prozent Marktanteil ein. Der erste Teil, der ab 18.15 Uhr lief, hatte sogar 0,80 Millionen Zuschauer und verbuchte 8,8 Prozent in der Zielgruppe.Gleich 42-mal strahlte ProSieben Maxx nach sechs Folgen «Border Patrol Australia» die Factual-Show aus, die vom australischen Seven Network produziert wurden. Die 18.05 Uhr-Folge war mit 0,22 Millionen Fernsehzuschauern am erfolgreichsten, mit 0,06 Millionen Umworbenen sicherte man sich immerhin zwei Prozent. Das Programm lief besser als die Eishockey-Übertragungen in der Nacht, die zeitweise keine werberelevanten Fernsehzuschauer vorweisen konnten.