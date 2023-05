Neuer Allzeittiefstwert für «Bauer sucht Frau International»

Quotennews

Schon am Tag zuvor verlief der Staffelauftakt so schwach wie nie zuvor. Nun ging es für das Format noch weiter abwärts.



Bereits zum fünften Mal macht sich Inka Bause nun auf die Suche und spielt Amor für die Bauern und Bäuerinnen auf der ganzen Welt. In der aktuellen Staffel vonverschlägt es die Moderatorin somit auf Höfe in Namibia, Argentinien, Spanien, Italien, Südafrika und Österreich. Darunter ist beispielsweise der 55-jährige Rinderzüchter Emil, welcher ursprünglich für die Liebe nach Namibia zog und nun auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist.Erneut werden die acht Folgen sowohl montags als auch dienstags ausgestrahlt. Der Staffelauftakt am Tag zuvor verlief mit 2,92 Millionen Fernsehenden und starken 11,0 Prozent Marktanteil jedoch so schwach wie nie. Auch bei den 0,57 Millionen Jüngeren blieb noch etwas Luft nach oben. Doch auch am zweiten Tag ging es nicht aufwärts und so fuhr der Sender mit 2,54 Millionen Interessenten die schwächste Reichweite überhaupt ein. Zudem rutschte das Format zum allerersten Mal in den einstelligen Bereich auf hohe 9,6 Prozent Marktanteil. Die 0,48 Millionen Umworbenen verbuchten mit annehmbaren 8,1 Prozent ebenfalls einen neuen Negativrekord.Unterdessen strahlte RTLZWEI die Doku, welche 0,75 Millionen Neugierige auf den Sender lockte. Dies hatte gute 2,8 Prozent Marktanteil zur Folge. Auch die 0,29 Millionen Werberelevanten landeten bei knapp überdurchschnittlichen 4,9 Prozent. Bei einem Rückgang auf 0,61 Millionen Zuschauer gelang esdennoch, die Sehbeteiligung auf starke 4,1 Prozent zu steigern. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten genau im Senderschnitt.