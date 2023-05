«Joko und Klaas gegen ProSieben» punktet weiterhin

Quotennews

Das Duo erspielte sich nach einer Niederlage in der Vorwoche die 15 Minuten Sendezeit.



Nach ihrer Niederlage in der letzten Ausgabe vonmuss das Duo zur Strafe nun die Krönung von King Charles am 6. Mai kommentieren. Gestern hatten sie nun zum zweiten Mal in der neuen Staffel, die Chance sich zu beweisen. Dabei müssen sie sich als Avatare durch ein VR-Labyrinth mit verschiedenen Hindernissen kämpfen. Diesmal stellen sich dabei Axel Stein, Paul Janke, Elif und Lary Poppins, die für ProSieben antreten, in ihren Weg.Vor einer Woche erfolgte der Staffelauftakt vor 1,39 Millionen Fernsehenden, was zu starken 6,1 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,94 Millionen Jüngeren stand ein ausgezeichnetes Resultat von 18,4 Prozent auf dem Papier. Gestern gelang es Joko und Klaas nun, sich die 15 Minuten Sendezeit zu erspielen, welche sie dann nach ihrem Belieben füllen werden. Dies verfolgten 1,32 Millionen Zuschauer, was weiterhin sehr hohe 5,5 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,89 Millionen Umworbenen sicherten sich zudem eine hervorragende Quote von 16,5 Prozent.Ab 23.05 Uhr hatte Klaas Heufer-Umlauf beiArnim Teutoburg-Weiß und Sophie Passmann zu Gast. Hierfür verharrten weiterhin 0,38 Millionen Interessenten auf dem Sender. Obwohl das Publikum somit größer war als in der Vorwoche, sank der Marktanteil von zuletzt soliden 3,6 auf nun passable 3,2 Prozent. Die 0,31 Millionen Werberelevanten steigerten sich hingegen um einen Prozentpunkt auf starke 12,4 Prozent.