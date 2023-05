KiKA macht «Ansagen!»

TV-News

In einem neuen KiKA-Format auf YouTube können junge Gamer ihre Idole herausfordern.

Der öffentlich-rechtliche Kindersender KiKA veröffentlicht ab sofort ein neues Format, das sich an Gaming-begeisterte 10- bis 13-Jährige richtet. Unter dem Titelsind die ersten Folgen bereits auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal und auf kika.de verfügbar. Neue Videos werden wöchentlich veröffentlicht.In den Folgen besucht «STRG_F»-Moderator Gunnar Krupp bekannte Streamer. Per Video stellen Nachwuchs-Gamer ihren Vorbildern Herausforderungen und kommentieren die Lösungsversuche der Streamer. Egal, ob es darum geht, in kürzester Zeit Pokémon zu fotografieren, unter erschwerten Bedingungen eine Bestzeit bei „Mario Kart“ zu fahren oder bei „Die Sims“ ungewöhnliche Aufgaben zu erfüllen – die Jugendlichen verlangen den Gaming-Profis ihr gesamtes Können ab.Die Rocket Beans Entertainment GmbH setzt die KiKA-Sendung um. Verantwortliche Redakteure sind Ricarda Eggs, Grit Häfer, Kim Heinze und Silvia John.