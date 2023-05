ABC holt sich «9-1-1»

US-Fernsehen

Das Spin-off «Lone Star» geht bei FOX mit der fünften Staffel weiter.

FOX und «9-1-1» sind Geschichte. Der Sender hat die Serie nach sechs Staffeln abgesetzt. Die Serie wird jedoch für ihre siebte Staffel zu ABC wechseln. Außerdem wurde die Schwesterserie «9-1-1: Lone Star» für die fünfte Staffel bei FOX verlängert. Bereits im vergangenen Jahr gab es zwischen der ehemaligen Tochterfirma und FOX Spannungen."Es war eine Ehre, das Gründungsnetzwerk von «9-1-1» zu sein, und wir sind Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear, zusammen mit Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Ryan Guzman und dem Rest der Besetzung und Crew, sowie 20th Television dankbar, dass sie Fox eine so beeindruckende Serie geliefert haben", so das US-Network in einer Erklärung. "Wir wünschen ihnen alles Gute, nachdem die letzte FOX-Staffel von «9-1-1» beendet ist."«9-1-1» wurde ursprünglich von Fox eingekauft, als der Sender und das Studio 20th Television noch Teil desselben Unternehmens waren. Aber seit Disney das Studio 2019 übernommen hat, hat FOX nicht mehr den gleichen finanziellen Anteil an der Serie wie früher, obwohl sie eine der beliebtesten Sendungen des Senders ist. Laut einer Person, die mit der Produktion vertraut ist, belaufen sich die Budgets für die einzelnen Episoden von «9-1-1» auf über neun Millionen Dollar, wobei diese Zahl im Laufe der Serie immer weiter gestiegen ist.