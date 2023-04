«Mordach» gewinnt auch den Samstag

Quotennews

Nachdem der erste Teil des Krimis schon am Donnerstag für die beste Reichweite sorgte, geht die Erfolgsstory am Samstag weiter.

Erst am Donnerstag lernten über 5 Millionen Zuschauer Mehmet Kurtulus in seiner Rolle des Cuma Ozan kennen. Der Frankfurter BKA-Beamte gibt an, im beschaulichenlediglich Urlaub machen zu wollen, doch glaubt ihm das niemand. Schlimmer noch, er wird direkt eines Mordes bezichtigt. Toni Brandner, gespielt von Sarah Bauerett verwickelt Ozan gleichermaßen in die Ermittlungen wie auch tiefer in den Kreis der Verdächtigen. Das Krimi-Spiel konnte dem Ersten am Donnerstag die beste Reichweite des gesamten Tages besorgen, am Samstag sollte sich das wiederholen.Trotzdem lief es etwas schlechter als noch unter der Woche. Gestern schauten in die Primetime des Ersten stolze 4,78 Millionen Zuschauer, sodass sich ein guter Marktanteil von 19,4 Prozent ergab. Die 14- bis 49-Jährigen konnten mit 0,38 Millionen definiert werden, hier war am entsprechenden Markt ein Anteil von 7,6 Prozent möglich. Im Anschluss hielt die Krimi-Euphorie mit deman. Es verweilten 2,61 Millionen Zuschauer bei Chiara Schoras und Tobias Oertel, der Marktanteil sank auf 11,9 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft hielt noch 0,22 Millionen Fernsehende, so waren 4,2 Prozent möglich.Und das Zweite? So wirklich Konkurrenz kam aus dem ZDF nicht. Wie schon 2022 startete der Mainz-Sender in das Jahr mit einem «Promi-Special» desin das neue Sendejahr der Show. Im Vorjahr lief es mit 3,81 Millionen Zuschauern ordentlich, gestern waren 3,41 Millionen Zuschauer und damit 14,2 Prozent am TV-Markt möglich. Die Jüngeren holten sich 9,3 Prozent am Markt, hierzu waren 0,48 Millionen Zuschauer nötig.