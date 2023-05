Blockbuster-Battle

In diesem Battle stehen sich drei Komödien gegenüber. Hat «Der rosarote Panther» als Kult-Komödie die Nase vorne, oder können sich die beiden anderen Streifen der Filmgeschichte gegen den Klassiker behaupten?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(One, 20:15 Uhr)Prinzessin Dala besitzt mit dem 'Rosaroten Panther' einen der kostbarsten Diamanten der Welt. Als sie zum Wintersport nach Cortina d'Ampezzo kommt, reist auch Polizeiinspektor Clouseau aus Paris mit seiner attraktiven Frau Simone an, weil er vermutet, dass der berühmt-berüchtigte Juwelendieb 'Das Phantom' dort wieder einmal zuschlagen wird. Clouseau hat einen bestimmten Verdacht: Sir Charles Lytton, ein charmantes Mitglied der High Society, könnte 'Das Phantom' sein. Damit hat der trottelige Inspektor ausnahmsweise einmal Recht; dagegen ahnt er nicht, dass seine heiß geliebte Frau die Komplizin und heimliche Geliebte des liebenswürdigen Gentleman-Diebs ist. Clouseaus Bemühungen, 'Das Phantom' endlich zu fassen, sind denn auch ein einziges Fiasko, und als er dann doch zu triumphieren glaubt, landet er selbst hinter Gittern.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Nachdem die beiden Cops Murtaugh und Riggs einen wichtigen Einsatz verbockt haben, werden die Hitzköpfe zum Streifendienst abkommandiert. Murtaugh will die letzten Tage vor seiner Pensionierung entspannt durchziehen. Doch dann kommt es zu einer Schießerei mit einer Jugendgang, bei der ein Freund seines Sohnes getroffen wird. Die Cops stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen ehemaligen Polizisten, der Jugendbanden mit Schusswaffen versorgt.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Doug will mit seinen zwei Kumpels sowie seinem künftigen Schwager seinen Junggesellenabschied in Las Vegas feiern. Als die Männer am nächsten Morgen aufwachen, stellen sie zu ihrem Entsetzen fest, dass der Bräutigam verschwunden ist und sie sich nicht erinnern können, was passiert ist. Bei dem Versuch, Doug rechtzeitig für die Hochzeit zu finden, rekonstruieren sie nach und nach die letzte Nacht.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8