Freevee startet Eigenproduktion «Primo» im Mai

TV-News

Die Coming-of-Age-Serie stammt von der New York Times-Bestsellerautorin Shea Serrano. Außerdem startet der kostenfreie Amazon-Streamer drei neue FAST-Channels.

Mitundstartet der werbefinanzierte Amazon-Dienst Freevee drei neue FAST-Channel, die im Mai an den Start gehen. Daneben erwartet die Zuschauer ab dem 19. Mai das Freevee-Original. Darin wird die Familie des jungen Rafa Gonzales begleitet.Die Coming-of-Age-Serie, die von Drehbuchautorin Shea Serranos Leben in San Antonio, Texas, inspiriert ist, folgt dem 16-jährigen Rafa Gonzales, der von seiner klugen Mutter Drea und seinen fünf überheblichen Onkeln (Rollie, Mike, Ryan, Jay und Mondo) aufgezogen wird. Kurz vor Ende der High School lernt er das Mädchen seiner Träume kennen, noch bevor er erfährt, dass er eine echte Chance hat, als erster in seiner Familie aufs College zu gehen.Die Serie stammt von ‚New York Times‘-Bestsellerautorin Shea Serrano und dem Emmy-prämierten Produzenten Michael Schur. Serano fungiert als Schöpfer und Executive Producer, während Peter Murrieta und Lisa Muse Bryant ebenfalls Executive Producer sind. Kabir Akhtar führte bei der Pilotfolge die Regie. Die Hauptrollen übernehmen Ignacio Diaz-Silverio, Johnny Rey Diaz, Christina Vidal, Henri Esteve, Martin Martinez, Jonathan Medina, Carlos Santos, Nigel Siwabessy, Efrain Villa und Stakiah Lynn Washington.