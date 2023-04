Joachim Król: Georg Weiser ist eine schwierige Mischung

Interview

Der dritte «Endlich Witwer» ist am Montag im ZDF zu sehen, im Gespräch kündigt Król schon den vierten Teil an.

Absolut. Wir haben nach dem großen Erfolg der beiden Vorgänger natürlich gehofft, dass Georg Weisers Reise weiter geht - dass es ihn dann sogar auf die kanarischen Inseln verschlagen würde, hat dem Ganzem noch einen besonderen Reiz beschert. Mittlerweile sind wir ein wunderbares team in Produktion und Ensemble. Alle haben sich über das Wiedersehen gefreut.Georg Weiser wird ja nicht nur der Pass gestohlen. Er steht plötzlich ohne Autoschlüssel und ohne einen einzigen Cent in der Tasche da. Außerdem wird er, aus seiner Sicht zu Unrecht, der verschiedensten Straftaten beschuldigt. Die folgende Flucht aus der Polizeistation ist tatsächlich ein Start in eine vielschichtige und, wie wir hoffen, aufregende und unterhaltsame Geschichte mit einer guten Portion Humor.Ich habe tatsächlich schon wunderbare Urlaubstage auf La Gomera verbracht. Erholung pur. Kleine, unaufgeregte orte, Strand, spektakuläre Landschaften, wandern, Regenwald. Vielseitiger geht’s kaum.Dieses Modell haben wir bei den ersten drei Filmen überprüft, den vierten wird wieder Sathyan Ramesh schreiben. Bei Regie und Kamera zum Beispiel wird es wieder Neues geben. eine Mischung aus bewährtem und neuem.Ich denke, Kamera und Regie haben jeweils ihre eigene Handschrift und auch die Figuren entwickeln sich. Aber in einem solchen Projekt ist die Wiedererkennbarkeit fürs Publikum sehr wichtig. da muss die Schauspielerin oder der Schauspieler einfach wissen, was zu tun ist. Und dafür sorgen unsere Autoren und Autorinnen.Wir sind ja mit 7,5 Millionen eingestiegen und hatten dann beim zweiten Film über 5 Millionen Zuschauer. Das sind hervorragende Werte, zumal wir uns nicht im Krimigenre bewegen. Die Marktanteile waren auch mehr als bemerkenswert. Wenn ich mir den dritten «Witwer» anschaue, sind wir wieder näher dran am ersten. hoffentlich auch in Sachen Quote.Nein, das wäre eine viel zu eindimensionale Beschreibung des lieben Georg Weiser. Vielleicht ist er einfach nur sehr sensibel und dabei aufbrausend bis jähzornig. Eine schwierige Mischung. Aber er hat auf jeden Fall auch seine liebenswerten und emphatischen Seiten.Vielleicht kann man es am besten mit „Arbeit trifft Erlebnis“ beschreiben. Ich empfinde es ist immer als großes Geschenk, wenn mich meine Arbeit an mir unbekannte Orte bringt und mir neue Erlebnisräume eröffnet. Wir hatten trotz mehr als anspruchsvollem Arbeitspensum immer wieder Momente, in denen uns bewusst wurde auf welch historisch außergewöhnlichen Terrain wir uns bewegen. eine merkwürdig unerlöste Welt. Faszinierend.Es ist ja klar, dass wir mit Mitteln der Unterhaltung für ein Unterhaltungsmedium arbeiten. Aber das ist ja gerade der Reiz der Sache. Martin Lehwald und Torsten. C. Fischer hatten eine Idee für eine vielschichtige Geschichte, die den Zuschauer in die Vergangenheit des Protagonisten Hans Schüssler mitnimmt und erleben lässt, wie sein individuelles Schicksal mit gesellschaftlichen Problemen und Missständen von heute verwoben ist. Gute Fiktion, wie ich hoffe.Die deutsche Filmakademie ist ein wertvolles Forum für Filmschaffende. Die in diesem Forum stattfindenden Debatten und Diskussionen haben mit Sicherheit geholfen in den letzten zwanzig Jahren bessere filme entstehen zu lassen.