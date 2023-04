«Diplomatische Beziehungen» startet stark

International

Bei Netflix ist auch weiterhin «Love Is Blind» beliebt.

Politische Thriller führten diese Woche die Top10 der Netflix-Charts an, danach seiner Veröffentlichung am 20. April den ersten Platz belegte. Während des Zeitfensters vom 17. bis 23. April verzeichnete die Serie in den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit 57,48 Millionen Sehstunden und war in 86 Ländern in den Top10 vertreten. Damit wurde die Serie «The Night Agent» vom ersten Platz verdrängt und landete mit 56,65 Millionen Sehstunden auf dem zweiten Rang. Die Serie kletterte in der Liste der beliebtesten Serien auf Platz fünf und wurde mehr als 76 Millionen Mal angesehen.Die vierte Staffel vonrückte auf Platz vier der Liste vor. Nach dem Patzer bei der Live-Reunion konnte die Staffel weitere 39,48 Millionen Sehstunden verbuchen. Nach der Ankündigung des zweiten Live-Specials von Netflix gab es Probleme bei der Übertragung, so dass die Folge erst am darauffolgenden Montag statt wie geplant am Sonntag, dem 16. April, ausgestrahlt wurde.ist diese Woche auf Platz drei gerutscht und hat in seiner zweiten kompletten Woche 42,81 Millionen Sehstunden erreicht – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 70,38 Millionen Sehstunden der Vorwoche.