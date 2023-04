Wie Disney+ Hotstar wachsen will

International

Sowohl die Abo-Zahlen auch als der Umsatz pro Kunde ist in Indien schwach. Der Disney+-Hotstar-Chef kann aber keine wirkliche Erklärung liefern.

Gaurav Banerjee, Leiter der Content-Abteilung von Disney+ Hotstar in Indien, hat die Wachstumsstrategie des Streaminganbieters in Indien vorgestellt. Banerjee sprach am Dienstag auf der jährlichen Branchenveranstaltung von Indiantelevision.com, The Content Hub, in Mumbai im Gespräch mit dem Gründer, CEO und Chefredakteur des Unternehmens, Anil Wanvari. Banerjee sagte, man wolle die Originalprogramme in anderen Sprachen als Hindi ausbauen."Wir haben früh erkannt, dass ein massives Wachstum in Indien nur möglich ist, wenn wir über unsere Content-Strategie und mehrere Sprachen nachdenken, und nicht nur in Hindi", sagte Banerjee. Der Streamer gibt derzeit Sendungen in den Sprachen Hindi, Tamil und Telugu in Auftrag und sendet auch in der Sprache Malayalam. Eine der Herausforderungen für Disney+ Hotstar in Indien ist der Verlust der Streaming-Rechte für die lukrative Indian Premiere League (IPL) an den Konkurrenten Jio, der das derzeit laufende Turnier kostenlos anbietet. Disneys Star behielt die Fernsehrechte und die Einschaltquoten waren stabil.Auf die Frage von Wanvari, ob der Verlust der IPL an Jio die Abwanderung und den Verlust von Abonnenten verursacht habe, sagte Banerjee: "Es gibt eine Menge Wettbewerb, und er wird viel intensiver, was fantastisch ist, weil es wirklich bedeutet, dass es sich lohnt, um die Größe des Kuchens zu kämpfen. Und ich denke, es ist eine Anerkennung, dass wir jetzt mit dem bevölkerungsreichsten Land der Welt sprechen, wir sprechen mit dem Land, das die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt ist, ein Land, das hoffentlich in fünf Jahren die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird.""Das bedeutet, dass es heute und auch in Zukunft große Chancen gibt", fügte Banerjee hinzu. "Dies ist ein Markt, auf den jeder mit viel Hoffnung blickt. Denn nirgendwo sonst kann man die Größenordnung sehen, die man in Indien potenziell sehen kann. [...] Es besteht heute wirklich die Chance, dass dies Indiens Moment ist und dass das, was folgt, Indiens Jahrzehnt und Indiens Jahrhundert sein wird."