3 Quotengeheimnisse

Das typische Lead-Out performt in zahlreichen Fällen suboptimal. Aber manchmal bleibt ein Großteil der Zuschauer der Marke treu.

Sat.1 wiederholte am späten Samstagabend den US-amerikanischen Action-Thriller aus dem Jahr 2012, der von John J. McLaughlin geschrieben und von Taylor Hackford verfilmt wurde. Im Anschluss des Hai-Dramas «Meg» ► (1,53 Millionen) blieben 1,24 Millionen sitzen und verhalfen dem Sender zu 7,5 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte man – wie schon um 20.15 Uhr – 0,40 Millionen und sicherte sich fabelhafte 10,3 Prozent.Die Liebeskomödie «Woher weißt du, dass es Liebe ist?» aus dem Jahr 2011 überzeugte nur 0,16 Millionen Zuschauer am Sonntagabend bei sixx , bei den jungen Menschen erreichte man unterdurchschnittliche 1,0 Prozent. Mit dem im Anschluss ausgestrahlten Film von Audrey Wells blieben 0,15 Millionen Zuschauer dran. Mit 0,05 Millionen Umworbenen hatte man genügend Zuschauer, sodass man auf sehr gute 2,3 Prozent Marktanteil kam.Sat.1 fuhr am Montag nach dem «Frühstücksfernsehen» weiterhin gut mit dem ehemaligen Format, das am Vorabend lief. Die Wiederholungen erreichten nach der Morningshow, die im Schnitt 0,52 Millionen Zuschauer hatte, um 10.00 Uhr noch 0,34 Millionen Zuschauer. Mit 0,10 Millionen Umworbenen begeisterte man 14,3 Prozent. Die zweite Wiederholung kam sogar auf 0,11 Millionen und 13,7 Prozent. Damit fuhr Sat.1 das beste Ergebnis zwischen 10.00 und 19.55 Uhr ein.