Malick Bauer: 7 Mal stürzen, 8 Mal aufstehen

Interview

Der Schauspieler Bauer spielt die Hauptrolle in der neuen Disney+-Serie «Sam – Ein Sachse». Wir sprachen mit ihm über Ausländerfeindlichkeit.

Samuel Meffires Leben ist einfach ein wahnsinniger Stoff. Mal in kurz: Sein Vater stirbt am Tag seiner Geburt unter mysteriösen Umständen. Er wird dann der erste Schwarze ostdeutsche Polizist. Danach wird er über Nacht zum Werbestar und dann zum Staatsfeind.Außerdem zum historischen: Es ist die erste deutsche Disney+ Serie. Die erste deutsche Highendserie mit schwarzem Protagonisten. Dann gibt es große Abwechslung innerhalb der Geschichte, was die Genres angeht. Und der Soundtrack ist einmalig.Es ist ein oft erzählter Moment deutscher Zeitgeschichte. Die Wende. Mauerfall. Aber mit dem Fokus auf das Chaos danach. Die alten Gesetze brechen weg, die neuen sind noch nicht richtig da. „Wilder Osten“, aber aus einer völlig neuen Perspektive. Der eines Schwarzen ostdeutschen Mannes.Ich liebe dieses Land, und es ist demographisch tatsächlich schon lange Einwanderungsland. Allerdings müssen die Strukturen noch durchlässiger werden. Auch zum Beispiel im Filmgeschäft, das stark subventioniert wird. Wenn wir alle unser Programm bezahlen, sollte es uns auch alle zeigen. Unter anderem auch intersektionale Frauen. Ja die gibt es nach dem 50. Lebensjahr noch.Jein. Aus dem ostdeutschen Schmerz über die Wiedervereinigung ist dann doch einiges noch salonfähiger in der Mitte der Gesellschaft als in Bremen. Man sieht sich selber mehr als Underdog. Berechtigt. Viel Demütigung kam mit der Wende in die neuen Bundesländer. Antischwarzer Rassismus ist aber nichts, was exklusiv von „weißen“ Deutschen kommt. Davon gabs in Bremen mehr. Laye-Alama Condé starb unter Bremer Polizei-Obhut, Oury Jalloh in Dessau. Deshalb muss meine Generation als späteste und glücklichst geborene weiterkämpfen.Auch in der Küche, klar. Aber sie muss gegenseitig passieren. Wenn ich sehe, was wir für die Geschwister aus der Ukraine leisten, kann man als Deutscher nur stolz sein. Ich als Deutscher mit afrikanischen Wurzeln, wünsche mir aber, dass wir es schaffen systematisch die gleiche Akzeptanz für die Menschen und zum Beispiel deren Bildungsgrade aus allen Regionen der Welt herzustellen.Wir begegnen Sam als jungem Sportler, der gerade Vater geworden ist, in der Zeit vor der Wende. Er und sein Umfeld wünschen sich einen reformierten Sozialismus, aber haben völlig verschiedene Lösungsansätze…Ich stürze in der Figur tatsächlich immer wieder. Aber ja es geht bis in den Abgrund, was als Schauspieler & als Konsument natürlich ein Traum ist. Ich würde unbedingt einschalten, um rauszufinden, wie das genau passiert. Ungefragter Rat fürs Leben: 7 Mal stürzen, 8 Mal aufstehen. Wie Samuel, der ,wie Sie sagen ,heute auch wieder der Gesellschaft dient. Warme Empfehlung für sein Buch „Ich, ein Sachse“ überall erhältlich, auch als Hörbuch.Disney+ hat sich mit seinen europäischen Originals zu regionalen spannenden Geschichten bekannt. Und Disney+ zeigt mit «Sam - Ein Sachse» den innovativen Mut viele „firsts“ auf einmal zu bringen. Siehe oben. Ich hoffe auch wir haben unter der Führung von Jörg Winger von der UFA, der das ja schonmal samt Emmy mit der «Deutschland»-Reihe bewiesen hat, gezeigt: Deutsches Filmhandwerk kann international bestehen.