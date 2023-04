«The Horror of Dolores Roach» startet im Juli

US-Fernsehen

Der Anbieter Prime Video hat neue Details zu seiner Serie veröffentlicht.

This summer, it's eat or be eaten. The Horror of #DoloresRoach arrives July 7. pic.twitter.com/77hyCoY0qv — Prime Video (@PrimeVideo) April 19, 2023

Prime Video hat bekannt gegeben, dass die neue Horror-Dramedy-Serievon Blumhouse, den Produzenten von «M3GAN», Spotify und GloNation, die auf dem gleichnamigen Hit-Podcast basiert, am 7. Juli mit allen acht Episoden Premiere feiern wird. Die acht Episoden der Amazon Original Serie werden exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein.«The Horror of Dolores Roach», basierend auf der gleichnamigen Spotify-Podcast-Serie, ist eine zeitgenössische, von Sweeney Todd inspirierte urbane Legende über Liebe, Verrat, Gras, Kannibalismus und das Überleben des Stärkeren. Dolores Roach (Justina Machado) wird nach einer ungerechtfertigten 16-jährigen Haftstrafe entlassen und kehrt in das gentrifizierte Washington Heights zurück. Dolores trifft einen alten Kifferfreund, Luis (Alejandro Hernandez), wieder, der sie im Keller seines Empanada-Ladens wohnen und als Masseurin arbeiten lässt. Als das Versprechen ihrer neu gefundenen Stabilität schnell bedroht wird, wird Dolores in "Magic Hands" zu schockierenden Extremen getrieben, um zu überleben.Aarion Mark hat den Original-Podcast geschrieben und Regie geführt und das Drehbuch für den Serienpiloten verfasst. Die neue Serie stammt von Mark, der auch als Co-Showrunner und ausführender Produzent mit Dara Resnik fungiert, zusammen mit den ausführenden Produzenten Daphne Rubin-Vega, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold und Chris Dickie für Blumhouse Television, Dawn Ostroff, Mimi O'Donnell und Justin McGoldrick für Spotify, Gloria Calderón Kellett für GloNation Studios und Roxann Dawson.