SidneyEweka  vom ehemaligen Profifußballer zum YouTuber und Twitch-Streamer

YouTuber

Im Profifußball kann die Karriere durch eine Verletzung schnell beendet sein. Sidney Friede hat sich nun jedoch einen zweiten Namen in der Onlinewelt gemacht.

Sidney Friede kam schon in jungen Jahren zum Fußball und hatte eine große Karriere vor Augen. Bei Hertha BSC Berlin wollte er in der Bundesliga durchstatten, ehe ihm eine Verletzung in die Quere kam. Doch er ließ sich nicht unterkriegen, nachdem er seine Karriere als Profifußballer beenden musste, sondern baute sich ein neues Standbein auf. Heute ist er erfolgreicher Influencer und kommt vor allem auf den Plattformen Twitch und YouTube super an.Sidney Deon Bruce Friede wurde am 12. April 1998 in Berlin als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters, der heute in New York lebt, geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren begann er damit, beim Berliner Verein SC Staaken Fußball zu spielen. Vorbilder waren für ihn bekannte Fußballer wie etwa Paul Pogba und Ronaldinho. Durch seinen frühen Einstieg und sein enormes Talent war es ihm sogar möglich zwei Jugenden zu überspringen und 2012 wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC Berlin. So spiele er zunächst in der B-Junioren- und später in der A-Junioren-Bundesliga. Gleichzeitig verlor er jedoch auch seine schulische Ausbildung nicht aus den Augen und absolvierte sein Abitur, um neben dem Fußball ein weiteres Standbein zu haben. Ab der Saison 2017/18 rückte Friede in den festen Kader der zweiten Mannschaft und kam dort bei einigen Spielen zum Einsatz. In der ersten Bundesligamannschaft wurde er jedoch nie bei Spielen eingesetzt und für ein halbes Jahr wurde er zwischenzeitlich an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron verliehen.Friede wurde für einige Spiele der deutschen U18, U19 und U20 Nationalmannschaft eingesetzt. Er versuchte sein Glück noch bei einigen anderen Vereinen, darunter dem slowakischen Erstligisten DAC Dunajská Streda doch kurz darauf fiel er aufgrund einer Verletzung am Meniskus aus und musste operiert werden. Erst fünfeinhalb Monate später konnte er zurück auf den Platz kehren, jedoch waren seine Knieprobleme nicht verschwunden. Im Alter von 23 Jahren entschied sich Friede schließlich dazu nach der Saison 2020/21 seine professionelle Karriere zu beenden, da die hohe Belastung für Schmerzen sorgte und auf Dauer vermutlich auch zu größeren Folgeschäden am Knie und Sprunggelenk führen würden.Für das Streamen interessierte sich der Fußballer allerdings nicht erst seit dem Ende seiner Karriere, sondern bereits deutlich davor. Zu seiner Profizeit bei Hertha war das Online-Spiel Fortnite im großen Hype und gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen lieferte er sich zahlreiche spannende Wettkämpfe. So begann der Influencer damit seine Spiele aufzunehmen und die Highlights zusammenzuschneiden. Damals hatte er zwar noch nicht viele Zuschauer, doch er hatte Spaß daran, die Clips mit anderen Menschen zu teilen. So gründete er den YouTube-Kanal „SidneyEweka“ bereits im September 2013. Bei Eweka handelt es sich um den Nachnamen seines Vaters. Während er also in der „realen“ Welt auf dem Fußballplatz unter dem Namen „Friede“ aufgelaufen war, entschied er sich nun dazu in der Onlinewelt unter den Nachnamen seines Vaters aufzutauchen.Auf seinem YouTube-Kanal, der inzwischen bereits 730.000 Abonnenten misst, dreht sich immer noch ein großer Teil seines Contents um Fußball und er nimmt seine Zuschauer beispielsweise mit Vlogs mit ins Stadion. Und auch sonst überall hin dürfen ihn seine Fans begleiten. Zuletzt etwa nach Thailand, wo er Urlaub machte oder zuvor auch auf Geburtstage, nach Miami, Los Angeles oder London. Ein Vlog über seine Fahrt nach Berlin wurde zum bisher erfolgreichsten Video und wurde bereits mehr als eine Million mal geklickt. Besonders gut kommen auch Friedes Streams auf Twitch an, wo er bereits über 820.000 Follower ansammeln konnte. Hier gehört er zu den am stärksten gewachsenen Kanälen im vergangenen Jahr. Eng befreundet ist er zudem mit dem Streamer EliasN97, ebenfalls ein ehemaliger Fußballspieler. Gemeinsam haben sie 2020 das Modeunternehmen „Elevate Clothing“ gegründet und ein Jahr später den Verein „Delay Sports Berlin“, bei dem die beiden auch ab und an noch selbst als Spieler zum Einsatz kommen.