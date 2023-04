Redstone-Buch soll verfilmt werden

US-Fernsehen

Das Werk, das Penguin Random House veröffentlichte, erzählt die Geschichte hinter Paramount.

Der Produzent Steven Paul hat sich die Rechte an "Unscripted: The Epic Battle for a Media Empire and the Redstone Family Legacy" erworben und plant, den Sachbuch-Bestseller von James B. Stewart und Rachel Abrams als Fernsehserie zu entwickeln. Das Buch, das im Februar von Penguin Random House veröffentlicht wurde, erzählt die schmutzige Geschichte hinter den Kulissen des Kampfes um die Kontrolle über das Medienimperium von Sumner Redstone.Das Buch ist in Hollywood in aller Munde, da Brancheninsider die ungeschminkten Details hinter der jüngsten Geschichte von Sumner und Shari Redstone, Viacom, CBS Corp. und Leslie Moonves sowie einer Reihe anderer prominenter Persönlichkeiten erfahren. Paul ist dabei, einen Autor zu rekrutieren, der das Projekt über seine SP Media Group als limitierte Serie entwickelt. Der Deal wurde von Ron Bernstein von CAA und Scott Karol, Präsident von SP Media, für Stewart und Abrams vermittelt."James und Rachel haben mich in ihren Bann gezogen, als sie den turbulenten Kampf um das Erbe von Sumner Redstone und die Art und Weise, wie seine Tochter Shari Redstone sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt hat, schildern", sagte Paul, der CEO und Vorsitzender der SP Media Group ist. "Es ist eine atemberaubende Geschichte, die uns hinter den Schleier Hollywoods führt und sich anfühlt wie die reale «Succession»."