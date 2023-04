«Seattle Firefighters geht weiter»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie bekommt für die neue Staffel andere Showrunner.

ABC hat sein Drama(«Seattle Firefighters») für eine siebte Staffel verlängert, in der die Serie voraussichtlich ihren Meilenstein von 100 Folgen erreichen wird. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. «Station 19» folgt einer Gruppe von heldenhaften Feuerwehrleuten aus Seattle, die ihr Leben und ihr Herz aufs Spiel setzen. Die Serie soll den Zuschauern einen Einblick in die harte, engmaschige und manchmal herzzerreißende Welt der Ersthelfer der Stadt geben.Zusätzlich zur Verlängerung der Serie wurden Zoanne Clack und Peter Paige als Showrunner und Executive Producer für die kommende Staffel ernannt. Die ehemalige Showrunnerin Krista Vernoff gab im Januar ihren Abschied von «Grey's Anatomy» (das derzeit in seiner 19. Staffel läuft) und «Station 19» bekannt.Im Jahr 2022 wurde Clack Chefautorin und ausführende Produzentin bei ABCs «Station 19» und arbeitete gleichzeitig als ausführende Produzentin bei der ABC-Serie «Grey's Anatomy» - eine Rolle, die sie seit Beginn der Serie innehat. Dr. Clack, die an der UT Southwestern Medical School und der Rollins School of Public Health der Emory University studiert hat, war an der Formulierung und Produktion aller medizinischen Aspekte der Serie beteiligt.