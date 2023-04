Primetime-Check

Wie erfolgreich war der Krimi im Ersten? Punktete VOX mit der Animationskomödie «Sing»?

Der erste Platz am Donnerstagabend ging anund dem Film „Bretonische Nächte“, 5,87 Millionen Menschen ab drei Jahren wurden ermittelt. Der 90-Minüter sicherte 22,2 Prozent bei allen sowie 8,3 Prozent bei den jungen Menschen. Mit einem-Film und denerreichte Das Erste 1,75 und 1,41 Millionen, die Marktanteile wurden mit schwachen 7,4 und 6,9 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren dieses Mal üble 3,7 und 3,6 Prozent drin.Den Auftakt vonverfolgten 4,51 Millionen Menschen, dassicherte sich im Anschluss 3,86 Millionen. Die beiden ZDF-Produktionen erreichten 17,0 und 16,4 Prozent, bei den jungen Menschen standen 6,5 und 6,2 Prozent auf der Uhr. Unterdessen setzte RTL auf das Rückspiel des Europa-League-Viertelfinales zwischen Bayer 04 Leverkusen und Royale Union Saint-Gilloise, die zwei Halbzeiten erreichten 2,82 und 3,54 Millionen. Bei den jungen Menschen standen 0,81 und 0,89 Millionen auf dem Zettel, die Marktanteile wurden mit 14,2 und 18,0 Prozent benannt.ProSieben sendete, das 1,57 Millionen Menschen verfolgten. 0,83 Millionen junge Menschen brachten 16,2 Prozent. Kabel Eins beendete die Erstausstrahlungen vonvor 0,67 Millionen Menschen. Im Anschluss folgtemit 0,54 Millionen, die Sendungen fuhren 5,4 und 5,6 Prozent in der Zielgruppe ein.schlug sich passabel: 1,25 Millionen Zuschauer waren anwesend, in der Zielgruppe floppte aber der FilmFilm-Klassiker mit 4,4 Prozent.Der Spielfilm-Mix «Sing» ► undbescherte VOX 0,66 und 0,49 Millionen Zuschauer, diese fuhren 5,5 und 7,4 Prozent bei den Umworbenen ein. Mitunderreichte RTLZWEI 0,57 sowie 0,48 Millionen, bei den Werbetreibenden registrierte man 4,7 und 4,4 Prozent Marktanteil.