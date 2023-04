«Thats my Jam»: RTL+ startet Musikshow der Kaulitz-Brüder im Mai

TV-News

Das Format stammt aus den USA und wird dort von Jimmy Fallon moderiert.

Erst im Februar hatte der Streamingdienst RTL+ die Adaption der US-amerikanischen Musikshowangekündigt, nun steht bereits ein Veröffentlichungsdatum fest. RTL+ zeigt die sechsteilige Sendung ab dem 12. Mai immer wöchentlich. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge der Show, die in den USA von Jimmy Fallon moderiert wird.„Tom und Ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV Show! Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben“, verspricht Bill Kaulitz, der zugleich das Konzept der Sendung erklärt: „Wir treten in Teams gegeneinander an und haben einen einzigartigen Cast, den wir so noch nirgends gesehen haben. Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen. Wir danken Jimmy Fallon, RTL und SEO für das Vertrauen in uns und diese einzigartige Show!“Konkret treten insgesamt 24 Prominente, aufgeteilt in zwölf Duos, in einer Reihe von witzigen Musik- und Wissensspielen gegeneinander an. Mit dabei sind Musik-Stars wie Jan Delay, Milky Chance, Elif, Eunique und Jennifer Weist sowie bekannte Schauspieler und Moderator wie Daniel Donskoy, Jasna Fritzi Bauer und Palina Rojinski. Außerdem sind Motsi Mabuse, Tom Beck, Guildo Horn, Nikeata Thompson, Sasha, Bene Schulz und Luis Freitag von den Elevator Boys, Alvaro Soler, Nilam Farooq, Tom Beck, Michelle, Dennis und Benni Wolter, Mieze Katz, Bonnie Strange und Alicia Awa mit am Start.«That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz» wird von SEO Entertainment produziert, Markus Böhlke, Executive Producer RTL+, und Alex Mueller, Leiter Eigenproduktion Multichannel, sind redaktionell verantwortlich. In den USA startete die NBC-Sendung im März in ihre zweite Staffel.