14-49: «Topmodel»-Reichweite zum fünften Mal in Folge gesunken

Quotennews

Am Donnerstagabend ging ProSieben wieder mit «Germany’s Next Topmodel» auf Sendung, doch die Zuschauerzahlen erholten sich nicht.

Nicht nur die Auswahl an potenziellen Gewinnern beiwird immer kleiner, die Castingshow mit Heidi Klum verliert immer mehr Fernsehzuschauer. Bereits drei Mal in Folge riss die Produktion von RedSeven die Eine-Million-Zuschauer-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen. Noch vor zwei Jahren waren mehr als 1,50 Millionen Umworbene dabei. In den vergangenen drei Wochen kam die «Topmodel»-Suche nur auf 1,59 bis 1,67 Millionen Zuseher ab drei Jahren.In der Ausgabe vom 20. April mussten die Kandidatinnen in Outfits posieren, die einem Gemälde von Roy Liechtenstein glichen. Mit bunten Perücken und Kleider wie Comic-Skizzen sollten die Frauen vor Heidi Klum und Ashley Graham posieren. Mit 1,57 Millionen Menschen verbuchte die Show aus Los Angeles die niedrigste Reichweite der Staffel, die einen Marktanteil von 6,8 Prozent verbuchte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern waren 0,83 Millionen dabei – also hat die Sendung zum fünften Mal in Folge junge Zuschauer abgebaut. Zwar ist die Reichweite erneut suboptimal, damit schaffte man allerdings immer noch einen fantastischen Marktanteil von 16,2 Prozent.Zwischen 23.20 und 00.20 Uhr zeigteunter anderem einen Beitrag, wie der deutsche DJ Boris Brejchar beim Coachella-Festival im kalifornischen Indio auftrat. 0,60 Millionen Menschen folgten der Anmoderation von Rebecca Mir, die einen Marktanteil von 5,2 Prozent vorweisen konnte. In der Zielgruppe blieben 0,31 Millionen wach, die für tolle 11,6 Prozent Marktanteil standen.