Hulu widmet Diane von Furstenberg eine Doku

Die erfolgreiche Modedesignerin soll bei dem Streamingdienst geehrt werden.

Diane von Furstenberg, die einflussreiche Modedesignerin, die das Wickelkleid für Frauen populär gemacht hat, wird das Thema einer neuen Dokumentation auf Hulu sein. Sharmeen Obaid-Chinoy, die Oscar-prämierte Filmemacherin der Kurzfilme «Saving Face» und «A Girl in the River», führt zusammen mit Trish Dalton Regie. Ein Veröffentlichungsdatum und ein Titel für den Dokumentarfilm in Spielfilmlänge werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Anhand von Archivmaterial und intimen Interviews taucht der Film tief in das Leben und die Karriere von Furstenberg ein, die sich in einer von Männern dominierten Branche einen eigenen Weg bahnte und ein millionenschweres Modeimperium aufbaute. Sie wurde als Tochter von Holocaust-Überlebenden in Belgien geboren und begann um 1970 mit dem Entwerfen von Damenmode, etwa ein Jahr nach ihrer Heirat mit Prinz Egon von Furstenberg. Sie ließ sich 1983 scheiden und zog später nach New York, wo sich noch immer die Flaggschiff-Boutique ihres Unternehmens befindet. Von Furstenbergs Entwürfe wurden von allen getragen, von Michelle Obama und Kate Middleton bis hin zu Gwyneth Paltrow, Madonna und Whitney Houston.Die offizielle Beschreibung nennt die heute 76-Jährige eine "wahre Legende" und sagt: "Durch ihre schiere Entschlossenheit überwand sie jede Herausforderung, die sich ihr in den Weg stellte, einschließlich Sexismus, die Gefahren der Einwanderung nach Amerika, Höhen und Tiefen in der Branche, eine öffentliche Scheidung und sogar eine Krebserkrankung."