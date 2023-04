rbb porträtiert Felix Kummers Solo-Abschied

TV-News

Der Frontmann der Chemnitzer Band Kraftklub war zuletzt also Solokünstler unterwegs. Nun hat der rbb eine dreiteilige Konzert-Doku produziert.

Innerhalb drei turbulenter Jahre hat sich Felix Kummer mit einem Soloprojekt Gehör verschafft. Er brachte das Album „Kiox“ heraus und gab zahlreiche Konzerte von 2019 bis 2022. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat nun die dreiteilige Dokuserie «Bye, Bye Kummer» zum Abschied des Projektes produziert. Ausgestrahlt wird diese ab dem 9. Mai im rbb-Fernsehen. Die zweite Folge erscheint eine Woche später am 16. Mai, beide jeweils um 23.30 Uhr. Die finale Folge wird in der Nacht vom 23. Auf den 24. Mai ab Mitternacht gezeigt. Alle Folgen sind bereits ab dem 5. Mai vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.Die Doku zeigt Bildmaterial aus drei turbulenten Jahren, blickt auf bewegende und mitreißende Momente zurück und begleitet Felix Kummer backstage bei den Vorbereitungen der allerletzten Konzerte im vergangenen Jahr. Freunde und Wegbegleiter wie Nura, Henning May von AnnenMayKantereit, Nina Chuba, Fred Rabe (Giant Rooks) und Max Raabe sind mit dabei. Zwischen Euphorie und Abschied ist mit «Bye, Bye Kummer» das Porträt eines besonderen Künstlers, eine Hommage ans Durchhalten und ein letztes Geschenk an die Fans entstanden.«Bye, Bye Kummer» wurde von Beat The Rich produziert. Außerdem erscheint am 5. Mai zusätzlich ein 90-minütiger Mitschnitt des letzten Konzerts in der ARD-Mediathek. Im rbb Fernsehen ist das Konzert in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai um 00.15 Uhr zu sehen.