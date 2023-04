«House of the Dragon»: Vier neue Gesichter

US-Fernsehen

Unter anderem haben die Produzenten der HBO-Serie die Rolle der Alys Rivers besetzt.

Einige neue Gesichter kommen nach Westeros, denn HBO hat vier neue Darsteller für die zweite Staffel vonbekannt gegeben. Unter den Neuzugängen sind einige neue Machtspieler in den Häusern Hightower und Strong.Gayle Rankin wird Alys Rivers spielen, eine Heilerin und Bewohnerin von Harrenhal. In George R.R. Martins Roman "Fire & Blood", auf dem «House of the Dragon» basiert, ist Alys eine Hexe, die mystische Visionen hat und zu einer mächtigen Figur innerhalb der grünen Fraktion der Targaryen wird. Rankin hat zuvor in Netflix' «Glow», HBOs «Perry Mason» und «The Greatest Showman» mitgewirkt.Simon Russell Beale wird Ser Simon Strong verkörpern, den Kastellan von Harrenhal und Großonkel von Lord Larys Strong, der in Staffel eins von Matthew Needham gespielt wurde. Letztes Jahr gewann Beale einen Tony als bester Schauspieler in einem Theaterstück für „The Lehman Trilogy" und wurde mit zwei BAFTA Awards und drei Olivier Awards ausgezeichnet.Freddie Fox wird Ser Gwayne Hightower geben, den Sohn von Otto Hightower (Rhys Ifans), Bruder von Königin Alicent (Olivia Cooke) und Onkel ihrer Kinder König Aegon (Tom Glynn-Carney), Königin Helaena (Phia Saban) und Prinz Aemond (Ewan Mitchell). Fox hat bereits in der Apple TV+-Serie «Slow Horses» mitgemacht. Abubakar Salim wird Alyn of Hull darstellen, einen Matrosen der Velaryon-Flotte, der in der Stepstones-Kampagne diente. Zuvor war Salim in dem HBO-Max-Titel «Raised by Wolves» zu sehen.