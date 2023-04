VOX bestellt so viele «Grill den Henssler»-Sommer-Specials wie noch nie

TV-News

Im Elbauenpark Magdeburg entstehen im Juni sieben Folgen der beliebten BBQ-Show.

Am Sonntag startete Steffen Henssler erfolgreich in die laut VOX-Angaben 18. Staffel von. 1,34 Millionen Zuschauer sahen das Coach-Spezial, in der Zielgruppe sprangen 8,4 Prozent Marktanteil heraus. Nur wenige Stunden später kündigte VOX via Twitter weitere Ausgaben zusätzlich zu den sechs geplanten regulären Folgen an. Dabei handelt es sich um die traditionellen Sommer-Specials, die meist im August zu sehen sind.Dabei handelt es sich um die größte Sommer-Special-Staffel aller Zeiten, denn der Kölner Sender hat gleich sieben Sendungen bestellt, die zwischen dem 4. und 14. Juni auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark aufgezeichnet werden. Ein Ausstrahlungstermin nannte VOX noch nicht. Zuletzt umfasste die BBQ-Version der Sendung fünf Folgen.Im vergangenen Jahr erstreckte sich die Ausstrahlung vom 31. Juli bis zum 28. August, die Reichweiten bewegten sich zwischen 1,18 und 1,64 Millionen. Gleich zweimal übersprang «Grill den Henssler – Sommer-Special» in der Zielgruppe die Zehn-Prozent-Marke und kam im Schnitt auf grandiose 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.