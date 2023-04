Zweite von drei Wellen: Disney entlässt 4.000 Mitarbeiter

Wirtschaft

Die Zahl der Entlassungen der Walt Disney Company nimmt noch einmal deutlich zu.

Im Rahmen des monatelangen Ziels, insgesamt 7.000 Stellen zu streichen, hat Disney die zweite Entlassungsrunde des Jahres eingeleitet. Die Mitteilungen werden bis Donnerstag an die Mitarbeiter verteilt, so dass bis zum Ende der Woche insgesamt etwa 4.000 Stellen gestrichen werden, wie das Unternehmen mitteilte.Während die Zahl der Disney-Mitarbeiter in den Abteilungen Disney Entertainment, ESPN und Disney Parks, Experiences and Products um Tausende reduziert wird (die stundenweise Entlassung von Mitarbeitern in den Parks und Resorts ist nicht betroffen), und zwar an Standorten von Burbank bis New York und Connecticut, wird es noch weitere Entlassungen geben.Nach Angaben von Disney soll noch vor dem Sommer eine dritte und letzte Entlassungswelle einsetzen, mit der das Mäusehaus sein Ziel von 7.000 Entlassungen erreichen wird. (Diese Zahl entspricht 3,2 Prozent der Gesamtbelegschaft von Disney, die ab dem 1. Oktober 2022 weltweit etwa 220.000 Mitarbeiter umfasst).Einzelheiten zu den einzelnen Abteilungen und Positionen, die von den Entlassungen betroffen sind, werden im Laufe der Woche bekannt gegeben. Die Kürzungen bei ESPN sollen einen Teil der am Montag verkündeten Kündigungen ausmachen, auch wenn die von Jimmy Pitaro geleitete Abteilung keine Zahl bestätigt hat. Am Dienstag wird laut US-Branchendienst ‚Variety‘ Disney Entertainment am stärksten betroffen sein, mit Entlassungen unter anderem bei ABC, Hulu, FX, Disney Channel , Freeform und den Studioabteilungen."Dies sind harte Entscheidungen, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen – aber jede Entscheidung wurde nach reiflicher Überlegung getroffen, und wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass dieser Prozess mit Respekt und Mitgefühl durchgeführt wird", sagten die Co-Vorsitzenden von Disney Entertainment Alan Bergman und Dana Walden am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. "Die Senior Leadership Teams haben fleißig daran gearbeitet, unser zukünftiges Unternehmen zu definieren, und unsere größte Priorität war es, dies richtig zu machen, und nicht, es schnell zu erledigen. Wir sind uns bewusst, dass dies eine Zeit der Ungewissheit war und danken Ihnen allen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld."