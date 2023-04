Don Lemon muss CNN verlassen

US-Fernsehen

Der Moderator ist nach 17 Jahren von der Arbeit entbunden worden.

Don Lemon verlässt CNN nach 17 Jahren. Der Moderator, der in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Gesichter des Senders von Warner Bros. Discovery geworden war, gab am Montag in den sozialen Medien bekannt, dass er von CNN entlassen worden ist."Ich wurde heute Morgen von meinem Agenten informiert, dass ich von CNN entlassen wurde. Ich bin fassungslos. Nach 17 Jahren bei CNN hätte ich gedacht, dass jemand im Management den Anstand gehabt hätte, es mir direkt mitzuteilen. Zu keinem Zeitpunkt hat man mir angedeutet, dass ich nicht in der Lage sein würde, die Arbeit, die ich bei dem Sender geliebt habe, fortzusetzen. Es ist klar, dass hier einige größere Probleme im Spiel sind", sagte Lemon. "Ich möchte mich bei meinen Kollegen und den vielen Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für eine unglaubliche Zeit bedanken. Sie sind die talentiertesten Journalisten in der Branche, und ich wünsche ihnen alles Gute."Lemon steht seit Februar unter Beobachtung, als seine Äußerungen in der CNN-Morgensendung einen Wirbelsturm unerwünschter Publicity auslösten. Lemon deutete an, dass die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley ihre "besten Jahre" hinter sich habe, eine Bemerkung, die trotz mehrfacher Entschuldigungen des Moderators weiterhin über ihm schwebt.