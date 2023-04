Nic Pizzolatto arbeitet an «Magnificent Seven»

US-Fernsehen

Die neue Serienversion soll bei Amazon angesiedelt werden.

Nic Pizzolatto entwickelt eine Serienversion vonbei Amazon. Über das Projekt wurde ursprünglich bereits im März mit einer Serienverpflichtung berichtet. Ursprünglich sollte es eine Originalserie werden, wurde dann aber zu einer neuen Version des Western-Klassikers umgestaltet. Pizzolatto war zuvor Co-Autor des Remakes von «Die glorreichen Sieben» ► aus dem Jahr 2016.In der Beschreibung des Reboots heißt es: "In der Tradition der großen Epen aus dem goldenen Zeitalter des Westerns müssen ein Gesetzloser und seine Kohorten eine ungleiche Bande von unauslöschlichen Kämpfern vereinen, um eine Siedlung von eingewanderten Siedlern in einem Freilandkrieg gegen Viehbarone in Zentraltexas zu verteidigen, wobei eine ausgedehnte Saga voller Abenteuer, Action und Romantik erzählt wird."Pizzolatto wird als Autor und ausführender Produzent fungieren, während Mark Johnson, Lawrence Mirisch und Bruce Kaufman als ausführende Produzenten fungieren. Amazon Studios wird produzieren. Die Pläne, «Die glorreichen Sieben» ► als Serie neu zu starten, kommen daher, dass Amazon versucht, Projekte zu entwickeln, die auf dem geistigen Eigentum basieren, das nach der Übernahme von MGM durch Amazon im Jahr 2022 erworben wurde. Andere Projekte dieser Art, an denen Berichten zufolge gearbeitet wird, sind «Robocop» und «Barbershop».