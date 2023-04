«Pretty Little Wife» mit Gabrielle Union geplant

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «LA‘s Finest» wird in einer neuen Amazon-Serie mitwirken.

Amazon entwickelt eine Serienversion des Darby Kane-Romansmit Gabrielle Union als Hauptdarstellerin. Das Projekt wird beschrieben als "ein Katz-und-Maus-Thriller mit einer trivialen Kante und einer sexy Soap, die sich um zwei brillante – und sehr unterschiedliche – schwarze Frauen dreht: Lily (Union), die hübsche kleine Frau, die des Mordes an ihrem Mann verdächtigt wird, und Ginny, die Detektivin, die den Fall bearbeitet. Als sie in das Leben der jeweils anderen eintreten, beginnen sie, die Fassade des anderen aufzubrechen, um zu enthüllen, was wirklich dahinter steckt."Meredith Lavender und Marcie Ulin («The Flight Attendant», «Nashville») sind zusammen mit Kristen SaBerre («4400», «The Good Lord Bird») Co-Autoren und ausführende Produzenten. Union wird als ausführende Produzentin fungieren und über I'll Have Another Productions auch die Hauptrolle übernehmen. Barry Jossen und Tana Jamieson von A+E Studios werden zusammen mit Range Media Partners ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. A+E Studios und Amazon Studios werden für Amazons Prime Video produzieren.Union spielte zuletzt die Hauptrolle in der dritten und letzten Staffel der Apple-Dramaserie «Truth Be Told» an der Seite von Octavia Spencer. Im Fernsehen war sie unter anderem als Hauptdarstellerin in dem «Bad Boys»-Spinoff «LA's Finest» und in «Being Mary Jane» zu sehen.