Jensen Ackles geht zu «Tracker»

US-Fernsehen

Der frühere «Supernatural»-Darsteller wird eine besondere Figur einnehmen.

Die Nachricht verkündete Justin Hartley, der Hauptdarsteller der Serie, in einem Video auf seinem offiziellen Instagram-Account. Darin verrät Hartley, dass sie die „perfekte Besetzung“ für die Rolle von Russell Shaw, dem entfremdeten Bruder von Hartleys Charakter Colter Shaw, gefunden haben. Das Video endet, Hartley dreht die Kamera und zeigt Ackles am Set der Serie.In der Folge, die am 12. Mai ausgestrahlt wird, ist auch Ackles zu sehen. Russell bittet Colter in dieser Episode um Hilfe bei der Suche nach einem alten Armeekameraden. Von der ersten Staffel von, die bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, sind noch vier Episoden zu sehen.Die Serie basiert auf dem Roman „The Never Game“ von Jeffery Deaver. Justin Hartley spielt in «Tracker» die Hauptrolle des Colter Shaw, der als „einsamer Überlebenskünstler, der auf der Suche nach Belohnungen durch das Land zieht und seine Fähigkeiten als Fährtenleser einsetzt, um Privatpersonen und Strafverfolgungsbehörden bei der Lösung von Rätseln zu helfen, während er gleichzeitig mit seiner eigenen zerrütteten Familie kämpft“ bezeichnet wird.