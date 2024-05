RTL lädt zum kleinen Marvel-Wochenende

TV-News

An Pfingstsonntag und -montag stehen vier Spielfilme auf dem Programm.

Der Fernsehsender RTL setzt an Pfingstsonntag, den 19. Mai 2024, um 14.50 Uhr auf den Kassenschlager «Doctor Strange» ► mit «Sherlock»-Star Benedict Cumberbatch. Der brillante Chirurg Dr. Stephen Strange erleidet bei einem Unfall schwere Verletzungen an seinen Händen. Auf der Suche nach Heilung gerät er in einem Kloster im Himalaja an eine mysteriöse Magierin. Diese verhilft ihm nicht nur wieder zu makellosen Händen, sondern verleiht ihm außerdem magische Fähigkeiten, die er anschließend in der Auseinandersetzung mit finsteren Mächten auch dringend nötig hat. Ab 16.45 Uhr folgt die Wiederholungen von, den Film sendet RTL auch am 1. Mai um 20.15 Uhr.Am Montag kommt die Wiederholung von «Doctor Strange» um 12.25 Uhr, ehe um 14.20 Uhrüber den Bildschirm flimmert. Der smarte Superdieb Scott Lang besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry "Hank" Pym, die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.Ab 16.20 Uhr stehtauf dem Programm. Durch ein Bündnis mit einer außerirdischen Rasse ist Thors Halbbruder Loki zu einer mächtigen Bedrohung geworden. Nick Fury, Leiter der S.H.I.E.L.D.-Organisation, sieht nur eine Möglichkeit, die Erde vor dem Untergang zu schützen: Er versammelt alle Superhelden, die als Team gegen Loki kämpfen sollen. Jetzt gilt es, möglichst schnell aus einem Haufen individueller Heros eine schlagkräftige Einheit zu bilden.