RTL Deutschland erwirbt Rechtepaket von Wiedemann & Berg Film und Leonine Studios

TV-News

Der mehrjährige Rahmenvertrag sieht die exklusiven Ausstrahlungsrechte fürs Free-TV und im Streamingbereich vor.

RTL Deutschland hat mit der von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründeten Produktionsfirma Wiedemann & Berg Film sowie Leonine Studios, zu der Wiedemann &Berg Film seit 2020 gehört, eine strategische Partnerschaft geschlossen. Der „mehrjährige“ Rahmenvertrag – eine konkrete Laufzeit nannten die Unternehmen nicht – umfasst die exklusiven Free-TV- sowie zeitlich parallel dazu die Streaming-Rechte an deutschen Kinofilmproduktionen der beiden Unternehmen vor. Unter anderem istTeil des Deals. Die neue Komödie von Simon Verhoeven, in der Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan und Elyas M’Barek zu sehen sind, wird seit Mitte April gedreht. Der Kinostart ist für den 31. Oktober 2024 vorgesehen.„Wiedemann & Berg Film und Leonine Studios setzen immer wieder Maßstäbe für erfolgreiche deutsche Kinoproduktionen“, erklärt Andreas Fischer, Chief Operating Officer (COO) bei RTL Deutschland. „Wir freuen uns auf die neue strategische Partnerschaft, die für RTL Deutschland ein weiterer, wichtiger Schritt ist, unserem Publikum großartige fiktionale Unterhaltung zu bieten.“Max Wiedemann, Co-Chief Production Officer und Business Development Officer der Leonine Studios sowie Geschäftsführer von Wiedemann & Berg Film ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die langfristige und verlässliche Partnerschaft mit RTL Deutschland, ein tolles Zeichen der Wertschätzung für die Qualität unserer Inhalte. Wir haben mit unseren deutschen Kinofilmen großartige Erfolge gefeiert und möchten das nun gemeinsam mit unseren Talenten und Partner*innen in der neuen Konstellation fortführen.“