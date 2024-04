«Elementary» kommt zurück

TV-News

Dafür beendet sixx die Ausstrahlung der amerikanischen Serie «Bull».

An Christi Himmelfahrt setzt der Frauensender sixx auf gleich drei Episoden der Serie «Bull». Eine Woche später am Donnerstag, den 16. Mai 2024, hat man wieder eine Doppelfolge vonim Programm eingeplant. Los geht es mit der Geschichte „Ein aussichtloser Fall“. Joan Watson wird von Morland Holmes als nüchterne Begleiterin seines suchtkranken Sohnes Sherlock eingestellt, der früher bei Scotland Yard als Berater für Mordfälle tätig war. Am Tag seiner Entlassung bricht Sherlock aus der Entziehungskur aus, um Captain Gregson bei dem Fall einer Frau zu helfen, die überfallen und angeblich entführt wurde, nur um ihre Leiche in einem versteckten Tresorraum zu finden. Sherlock glaubt, dass es sich bei dem Mörder wahrscheinlich um einen Serienmörder handelt, da er Ähnlichkeiten mit einem anderen Fall feststellt, nur dass dieses Opfer überlebt hat.Nachdem Sherlock die Frau befragt hat, kommt er zu dem Schluss, dass sie den Mann kennt, der sie angegriffen hat. Der Verdächtige ist jedoch tot, anscheinend ein Selbstmord. Sherlock kommt zu dem Schluss, dass der Ehemann des zweiten Opfers, ein Psychiater, seinem Patienten, dem Mörder, Steroide verabreichte, die ihn gewalttätig machten, anstatt ihn mit Tabletten zu beruhigen, und dann dafür sorgte, dass er mit der Frau des Psychiaters in Kontakt kam. Er überredete seine Frau, sich einer plastischen Operation zu unterziehen, um ihr das Aussehen des ersten Opfers zu geben, auf das der Mörder eine gewalttätige Obsession hatte. Der Psychiater hatte vor, seine wohlhabende Frau zu verlassen, aber es gab einen Ehevertrag, der ihm nichts hinterlassen hätte, es sei denn, sie würde sterben.In dieser «Sherlock Holmes»-Version verkörpert Johnny Lee Miller den Titelhelden, Lucy Lio wird zum weiblichen Watson. CBS Television Studios produzierte für CBS zwischen 2012 und 2019 insgesamt 154 Episoden.