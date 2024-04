«Sportschau» zeigt Christian-Streich-Doku

TV-News

Im Vorfeld moderiert Stephanie Müller-Spirra die Auslosung des DFB-Pokals.

Das Fußballjahr ist eng getaktet. Nach dem Ende der Fußball-Bundesliga steht am 25. Mai der «Finaltag der Amateure» einschließlich des Finales des DFB-Pokals an. Eine Woche später sendet Das Erste die Auslosung für die neue Pokalsaison. Das Erste zeigt diese am Samstag, den 1. Juni 2024, um 18.00 Uhr mit Moderation Stephanie Müller-Spira. Am selben Abend ist noch im ZDF das Finale der UEFA Champions League zu sehen.Zwischen 19.10 und 19.57 Uhr läuft die Dokumentation. Die Journalisten Kira Rutkowski und Claus-Peter Hufer vom Südwestrundfunk (SWR) haben den Film zusammengestellt. Christian Streich hört als Trainer des SC Freiburg auf. Das Ende einer Ära nach zwölfeinhalb Jahren. Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind riesig. Die Breisgauer verlieren das Gesicht ihres Vereins, der deutsche Fußball eine seiner charismatischsten Figuren.Streich gilt als „Fußballlehrer und Welterklärer“. Er ist ein Unikum. Emotional an der Seitenlinie, gesellschaftspolitisch am Mikrofon. «Christian Streich – Ende einer Ära» ist ein Film über bewegende Jahre einer außergewöhnlichen Trainerpersönlichkeit. Die ARD Mediathek stellt den Film bereits am 19. Mai zur Verfügung.