KKR verkauft Leonine

Kino-News

Die Verleihfirma wurde von Mediawan übernommen.

Paukenschlag am Sonntag in Deutschland: Mediawan übernimmt die Produktionsfirma und den Verleih Leonine, der maßgeblich von der Investmentgesellschaft KKR aufgebaut wurde. Nach Informationen von „Variety“ besitzt Mediawan mehr als 85 Labels. Leonine wird vom ehemaligen Sat.1-Chef Fred Kogel geführt."Mit der Übernahme von Leonine Studios haben wir einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Mediawan erreicht, ein paneuropäisches Studio mit einer starken Präsenz in allen Schlüsselmärkten zu schaffen", sagte Capton. "Zusammen (mit Leonine) werden wir zu einer noch attraktiveren Plattform für kreative Talente und stärken unsere Position als führendes Studio für Premium-Inhalte aller Genres", so Pierre-Antoine Capton, CEO von Mediawean."Dies ist der Lohn für die harte Arbeit und das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leonine in den vergangenen Jahren. Unser Zusammenschluss mit Mediawan zu einem pan-europäischen Powerhouse ist der nächste Schritt und wird unseren geschätzten Partnern und Kunden in Deutschland, den USA und darüber hinaus spannende Vorteile bringen", so Kogel weiter.