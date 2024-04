«I Kissed A Girl» startet bei BBC

England

Der Fernsehsender hat nun seine eigene Show über homosexuelles Dating.

Nach «I Kissed A Boy» bekommen die Briten eine weitere Datingshow mit dem gleichen Geschlecht. Dannii Minogue heißt zehn alleinstehende Mädchen in Italien beiwillkommen. Die neu zusammengewürfelten Paare treffen sich zum ersten Mal mit einem Kuss und werden ermutigt, ihren neuen Beziehungen eine gute Chance zu geben. Aber in der Masseria ist jeder eine Möglichkeit. Während sie ihre erste Nacht feiern, schlagen die Herzen zweier Mädchen höher, die sich keine Zeit nehmen, die Chemie außerhalb ihres Matches zu erkunden.Die Folgen eins und zwei von «I Kissed a Girl» werden am Sonntag, den 5. Mai, auf BBC iPlayer zu sehen sein. Die Episoden werden jeden Sonntag und Montag um 21 Uhr auf BBC Three ausgestrahlt. TikTok-Star, Komiker und Moderator Charley Marlowe ist der Synchronsprecher von «I Kissed a Girl». Charley Marlowe wurde als Sprecherin der BBC Three-Serie «I Kissed a Girl» bekannt gegeben.„NATÜRLICH wird es Drama geben!!! So sehr wir es auch lieben, wenn alle miteinander auskommen, ein Streit wird uns immer in seinen Bann ziehen. Und genau das tut diese Serie. Schockierende Enthüllungen, Unmengen von Knutschereien (bei denen mir klar wurde, dass ich prüder bin, als ich dachte) und Lesben, die Lesben sind. Das hat alles was es braucht!!!““, so Dannii Minogue.