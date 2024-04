Jim Henson-Doku startet am 31. Mai

US-Fernsehen

Disney+ hat einen Film über den Muppet-Show-Erfinder hergestellt.

Disney+ hat den offiziellen Trailer für den kommenden Dokumentarfilmveröffentlicht. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Ron Howard erzählt «Jim Henson Idea Man» die Geschichte des außergewöhnlichen Künstlers und Visionärs Jim Henson. In seiner 36-jährigen Karriere schuf Henson einige der beliebtesten Figuren der Welt, darunter die klassischen Muppets wie Kermit der Frosch und Miss Piggy sowie alle kultigen Bewohner der Sesamstraße, darunter Big Bird, Grover, Cookie Monster und Bert und Ernie. Henson führte auch Regie bei beliebten Fantasy-Filmen wie Der dunkle Kristall und Labyrinth.«Jim Henson Idea Man» wurde unter voller Beteiligung und in Zusammenarbeit mit der Familie Henson produziert und ist ein beispielloser, intimer Einblick in Hensons illustre, revolutionäre Karriere und sein komplexes Privatleben. Anhand von nie zuvor gezeigten persönlichen Archivfilmen, Fotos, Skizzen und Hensons persönlichen Tagebüchern sowie Interviews mit denjenigen, die ihn am besten kannten, ist der Film das endgültige Porträt eines der inspirierendsten und ikonoklastischsten Schöpfer der Welt. Die Original-Dokumentation wird am 31. Mai auf Disney+ ausgestrahlt.Die Originaldokumentation von Disney Branded Television wird von Imagine Documentaries produziert. Howard fungiert auch als Produzent neben Brian Grazer, Sara Bernstein, Margaret Bodde, Justin Wilkes, Mark Monroe und Christopher St. John. Paul Crowder, Meredith Kaulfers und Michael Rosenberg fungieren als ausführende Produzenten.