BBC kündigt «Chess Masters» an

England

Die neue Show wird einen Schachmeister küren. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

BBC Factual kündigt heute ein aufregendes neues Factual-Entertainment-Wettbewerbsformat,, für BBC Two und iPlayer an. In acht Episoden werden leidenschaftliche und hochqualifizierte Spieler aus allen Bereichen in einer Reihe von Schnellschachpartien gegeneinander antreten, bevor einer von ihnen den Titel „Chess Master“ erringt.Schach ist die am schnellsten wachsende Sportart der Welt, war 2021 das meistgesehene Spiel auf Twitch und im Februar 2023 die am häufigsten heruntergeladene App im iPhone Store. Mit sechs Millionen regelmäßigen Spielern im Vereinigten Königreich, 605 Millionen Erwachsenen auf der ganzen Welt, die regelmäßig spielen, und prominenten Fans wie Anthony Joshua, Madonna, Will Smith und Lily Cole entwickelt sich Schach zu einem globalen Phänomen.Catherine Catton, Head of Commissioning, Factual Entertainment and Live Events, sagt: „In einem Markt von Wettbewerben, die körperliche Höchstleistungen zelebrieren, sind wir wirklich begeistert, eine Idee zu unterstützen, die Strategie und intelligentes Denken in den Vordergrund stellt. Curve hat ein Format entwickelt, das Schach sowohl unterhaltsam als auch für alle zugänglich macht.“Camilla Lewis, Executive Producer, Curve Media, äußerte sich ebenfalls: „Es war eine Freude, «Chess Masters» mit der BBC zu entwickeln. Wir freuen uns, diese warmherzige, integrative und clevere Serie zu produzieren, bei der sowohl emotional als auch strategisch viel auf dem Spiel steht. Da draußen gibt es ungenutzte Talente. Amateure im Alter von 8 bis 80 Jahren erhalten die Gelegenheit, sich mit den Besten zu messen, und die Zuschauer erhalten einzigartige Einblicke in die psychologische und praktische Spielweise dieses uralten, aber sehr zugänglichen Spiels, das in allen Kulturen und von Menschen aller Art gespielt wird.“Malcolm Pein, Director of International Chess and External Relations, The English Chess Federation, kommentiert: „Wenn Taylor Swift in ihrem neuesten Album über Schacheröffnungen schwärmt, weiß man, dass Schach cool geworden ist. Das älteste Spiel der Welt hat sich zu einer 24/7-365-Aktivität sowie zu einem e-Sport entwickelt, der für alle Generationen attraktiv ist. Die Art und Weise, wie Schach auf fast einzigartige Weise alle Grenzen von Alter, Geschlecht, Sprache und Kultur überwindet, hat mich davon überzeugt, dass unser nationaler Fernsehsender seine natürliche Heimat ist.“