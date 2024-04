Sat.1 verpflichtet Max Strohe für neue Koch-Reihe

TV-News

Mit «Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte» wandelt der Bällchensender auf den Spuren von ZDF und VOX.

Mit Sebastian Lege und der Fernsehreihe «BesserEsser» hat das ZDF eine Reihe gestartet, die sowohl bei den älteren als auch den jüngeren Zuschauern sehr gut funktioniert. Der Produktentwickler und Koch gewährte und gewährt den Zuschauern Einblicke in beliebte Lebensmittel und entschlüsselt die Rezepte. Dieses Format setzt er für das ZDF um. Hinzu kam im vergangenen Jahr ein ähnlich gelagertes Format für den Privatsender VOX. «Lege kommt auf den Geschmack» lief immer montags um 20:15 Uhr, im Mittelpunkt standen beliebte Gerichte wie Pizza, Döner, verschiedene Desserts und auch ein Ausblick auf das Essen der Zukunft. VOX plant bereits eine zweite Staffel ( Quotenmeter berichtete ).Auch Sat.1 hat nun bekannt gegeben, wie VOX und das ZDF auf beliebte Speisen und deren Geheimnisse blicken zu wollen. Dafür hat man den aus der VOX-Sendung «Kitchen Impossible» bekannten Koch Max Strohe verpflichtet, der ab dem 29. Mai die dreiteilige Seriepräsentieren wird. Das Format ist in der Primetime auf dem etablierten Koch-Slot am Mittwoch, wo auch beliebte Sendungen wie «The Taste» und «Das große Promibacken» beheimatet sind, eingeplant.In der ersten Folge geht es um Speisen aus „bella Italia“. Dazu wirft Strohe einen Blick in die Küchen von Kollegen in Bologna und Neapel und beobachtet, wie beliebte italienische Gerichte – von Spaghetti Bolognese über Pizza bis hin zu Tiramisu – in Deutschlands Küchen zubereitet werden. In den weiteren Folgen geht es um „Asia, Sushi & Co“ (5. Juni) und „Burger, BBQ & Co“ (12. Juni).„Bodenständige Küche ist oft eine Wohlfühlküche verbunden mit kulinarischen Sehnsuchtsorten. Ich freue mich sehr darauf, hinter die Fassaden dieser Orte zu blicken, um die Geschmacks-Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte herauszufinden“, erklärt Sternekoch Max Strohe, der auch weiterhin Teil des VOX-Programms bleibt. VOX-Senderchef Kirsten Petersen gab kürzlich bekannt, dass in den nächsten Folgen des Lieferdienst-Formats gegen Tim Mälzer anstelle von Steffen Henssler antreten werde ( Quotenmeter berichtete ).