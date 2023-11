Trotz rückläufiger Quoten: Zukunft von Sebastian Lege bei VOX gesichert

TV-News

Im kommenden Jahr soll es neue Folgen von «Lege kommt auf den Geschmack» geben.

Nach einem sehr erfolgreichen Start vonwaren die Einschaltquoten des VOX-Formats mit Lebensmittel-Experte Sebastian Lege zuletzt stark rückläufig. Nach 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte die zweite Ausgabe noch 7,3 Prozent. Am vergangenen Montag rutschte das Infotainment-Format unter den Senderschnitt auf 5,2 Prozent. Besonders bedenklich war aber die Leistung beim Gesamtpublikum. Im Vergleich zum Auftakt versammelte Lege nur noch die Hälfte der Zuschauer vor dem Fernseher. Konkret in Zahlen ausgedrückt: Am 13. November schalteten 1,32 Millionen ein, vor zwei Tagen waren es nur noch 0,67 Millionen.Nichtsdestotrotz hat «Lege kommt auf den Geschmack» über 2023 hinaus eine Zukunft beim Kölner Sender. VOX gab am Mittwoch bekannt, dass es im kommenden Jahr neue Folge der Doku-Soap geben werde. Wann diese zu sehen sein werden, steht aber noch nicht fest.Zunächst steht ohnehin das Finale der ersten Staffel an. Am 4. Dezember dreht sich alles um „das Essen der Zukunft“. Dafür reist der Experte um den Globus, nimmt exklusive Einblicke in eine Welt, die bislang wenig Beachtung findet, obwohl die Lebensmittelherstellung der größte Klimakiller schlechthin ist. Es geht also um die Frage, welche Lebensmittel sich zukünftig nachhaltig herstellen lassen und trotzdem lecker schmecken. Lege stellt um 20:15 Uhr unter anderem Schokolade aus dem Bioreaktor, Fleisch aus dem 3D-Drucker und Kaktus als Pommes-Beilage vor. Am Ende bewerten 50 Testesser das Future-Menü, ohne zu wissen, was sie serviert bekommen.