Peacock veröffentlicht Trailer zu «Ted»

US-Fernsehen

Die Vorgeschichte des beliebten Kinofilms startet am 11. Januar in den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien.

Am 11. Januar 2024 startet die Fernsehseriebeim Streamingdienst Peacock und auch der britische Fernsehsender Sky hat sich die Rechte gesichert. Die mehrteilige Serie ist ein Prequel zu den erfolgreichen Kinofilmen. In der komödiantischen Vorgeschichte zu den «Ted»-Filmen schreiben wir das Jahr 1993.Die Zeiten des Ruhms für Ted den Bären (Seth MacFarlane) sind vorbei. Er lebt wieder zu Hause in Framingham, Massachusetts, zusammen mit seinem besten Freund, dem 16-jährigen John Bennett (Max Burkholder), Johns Eltern Matty und Susan (Scott Grimes und Alanna Ubach) und seiner Cousine Blaire (Giorgia Whigham). Ted mag einen schlechten Einfluss auf John haben, aber letztendlich ist er ein loyaler Kumpel, der immer bereit ist, für die Freundschaft etwas zu riskieren.„Wir drei waren in den Neunzigern Teenager und wuchsen in Boston und Umgebung auf, wo die Serie spielt, also sind viele der Geschichten für uns persönlich. Wir konnten den Charakteren einige der Demütigungen und Meilensteine auferlegen, die wir damals erlebt haben. Außerdem haben wir einiges erfunden (es gibt viele Seiten zu füllen, und das wirkliche Leben ist meistens langweilig)“, so die Produzenten Seth MacFarlane, Brad Walsh und Paul Corrigan.