BBC kündigt zweite Staffel von «The Gold» an

Die neuen Folgen sind unter anderem mit Hugh Bonneville besetzt.

Das erfolgreiche BBC-Dramakehrt für eine zweite Staffel auf BBC One zurück. Das von der Kritik gefeierte Tatsachendrama basiert auf der wahren Geschichte des Brink's Mat-Raubs von 1983 und der jahrzehntelangen Kette von Ereignissen, die darauf folgten. In Deutschland wurde die Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ ausgestrahlt.Die erste Staffel von «The Gold» wurde Anfang des Jahres auf BBC One und BBC iPlayer ausgestrahlt und gehörte mit 8,7 Millionen Zuschauern für die erste Folge zu den fünf meistgesehenen neuen Dramen des Jahres in Großbritannien auf allen Plattformen und Kanälen. In der zweiten Staffel von «The Gold» kehren unter anderem folgende Schauspieler zurück: Hugh Bonneville (Brian Boyce), Charlotte Spencer (Nicki Jennings), Emun Elliott (Tony Brightwell), Tom Cullen (John Palmer), Stefanie Martini (Marnie Palmer) und Sam Spruell (Charlie Miller).Nachdem die Polizei (Hugh Bonneville, Charlotte Spencer, Emun Elliot) einige am Diebstahl und der Manipulation des Brink's Mat-Goldes beteiligte Personen verurteilt hat, stellt sich heraus, dass die Kriminellen nur die Hälfte des Goldes besaßen. In der zweiten Staffel wird untersucht, was mit der anderen Hälfte geschehen ist und welches kriminelle Vermögen damit geschaffen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen werden zu einer spannenden Reise in die Welt der internationalen Geldwäsche und des organisierten Verbrechens, während die Polizei auf dramatische Weise versucht, den längsten und teuersten Fall in der Geschichte der Metropolitan Police aufzuklären.Autor und Ausführender Produzent Neil Forsyth: "Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, die Geschichte von Brink's Mat weiter zu erzählen, in der die Folgen des Raubüberfalls und seine Nachwirkungen nur noch überraschender, dramatischer und weitreichender werden, sowohl in Großbritannien als auch weltweit.