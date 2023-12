CBS plant vor Weihnachten ein Familien-Special

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt stehen Familien, deren Leben sich durch eine Adoption verändert hat.

CBS präsentiert das, ein Unterhaltungsspecial mit ermutigenden Geschichten über Adoptionen aus Pflegefamilien, das am Freitag, den 22. Dezember auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird. Auftritte von außergewöhnlichen Künstlern wie Lauren Daigle, Gavin DeGraw, David Foster & Katharine McPhee, Pentatonix und CeCe Winans werden die inspirierenden Adoptionsgeschichten mehrerer amerikanischer Familien begleiten. Katharine McPhee wird den Abend auch moderieren.Dieses Jahr wird das 25-jährige Jubiläum des Specials gefeiert, das das Bewusstsein für dieses wichtige soziale Thema schärft. Seit einem Vierteljahrhundert wirft das preisgekrönte Special ein Schlaglicht auf die Tausenden von amerikanischen Kindern, die in Pflegefamilien untergebracht sind, und hat Zehntausende von Adoptionen angeregt, so dass diese Kinder in liebevolle Familien vermittelt werden konnten.Derzeit leben in den USA fast 400.000 Kinder in Pflegefamilien, mehr als ein Viertel von ihnen hofft auf ein dauerhaftes Zuhause. Diese Kinder führen ein schwieriges Leben - nur die Hälfte schließt die Highschool ab, fünf Prozent machen einen College-Abschluss und 20 Prozent werden obdachlos, sobald sie das System verlassen. Das Kinderfürsorgesystem wird manchmal als "Autobahn in die Obdachlosigkeit" bezeichnet, da landesweit 50 Prozent der Obdachlosen in Pflegefamilien untergebracht waren.