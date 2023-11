Sebastian Stan spielt Donald Trump

Kino-News

Ein neuer Spielfilm mit dem Titel «The Student» ist in Vorbereitung.

Der iranische Filmemacher Ali Abbasi, der bereits "Holy Spider" inszenierte, arbeitet derzeit an einem Spielfilm mit dem Titel "The Student", in dem Sebastian Stan den jungen Donald Trump spielen soll. Außerdem konnten Jeremy Strong («Succession») für die Rolle des Roy Cohn und «Bodies Bodes Bodes»-Darstellerin Maria Bakalova für die Rolle der Ivana Trump gewonnen werden.«The Student» ist eine Erkundung von Macht und Ehrgeiz in einer Welt voller Korruption und Betrug. Es ist eine Mentor-Schützling-Geschichte, die die Ursprünge einer amerikanischen Dynastie beschreibt. Voller überlebensgroßer Charaktere enthüllt sie die moralischen und menschlichen Kosten einer Kultur, die sich über Gewinner und Verlierer definiert".Der Film über Trump wird von Gabriel Sherman geschrieben, dem Autor von „The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided a Country“. Sein Roman diente als Vorlage für die Showtime-Miniserie «The Loudest Voice». Russell Crowe spielte darin die Rolle des Roger Ailes. «The Student» ist eine Koproduktion von Daniel Beckerman von Scythia Films, Jacob Jerek von Profile Pictures und Ruth Treacy von Taylored Films. Die ausführenden Produzenten sind Grant Johnson, Gabriel Sherman und Amy Baer.