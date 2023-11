Sat.1 setzt auf «Ein Engel auf Erden»

TV-News

Die fünf Wiederholungen von «Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt» sind ab Mitte Dezember 2023 Geschichte.

Die Programmstrategen von Sat.1 hievenin Sat.1. Die erfolgreiche Dramaserie, die am 19. September 1984 bei NBC Premiere feierte und im kommenden Jahr 40 Jahre alt wird, ist ab Mitte Dezember 2023 im Programm von Sat.1 zu sehen. Die 111 Folgen umfassende Produktion von Michael Landon Productions löst eine Eigenproduktion ab. Die Ausstrahlung beginnt am Samstag, 16. Dezember 2023, um 15.00 Uhr. Jeden Samstag sind fünf Episoden geplant, die bis 19.55 Uhr ausgestrahlt werden.Die Dramaserie wird weiterhin werktags mittags auf «Sat.1 Gold» ausgestrahlt. Am Montagabend strahlt Bibel.TV die Serie ebenfalls aus. «Highway to Heaven» ist eine amerikanische Fantasy-Dramaserie. Michael Landon spielt darin Jonathan Smith, einen Engel, der auf die Erde geschickt wird, um Menschen in Not zu helfen.Victor French, Landons Co-Star aus seiner früheren Fernsehserie «Unsere kleine Farm» («Little House on the Prairie»), spielte Mark Gordon, einen pensionierten Polizisten, der Smith bei seinen Aufgaben oder "Missionen" begleitet und unterstützt. Dies war Landons dritte und letzte Fernsehserie und die einzige, die in der Gegenwart spielt. «Unsere kleine Farm» und Landons erste Fernsehserie «Bonanza» waren Western.Zur Zeit zeigt Sat.1 am Samstagabend Wiederholungen von. In den letzten Wochen sahen maximal eine halbe Million Zuschauer zu. Die Marktanteile waren in den letzten Wochen sehr schlecht, weshalb man nun mit einer weiteren US-Serie punkten will. Bis Mitte Oktober liefen am Samstagnachmittag die Serien «Magnum» und «Baywatch»