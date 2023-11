Sat.1 feiert «Kiwis große Partynacht» noch in diesem Jahr

TV-News

Die Zuschauer sollen in insgesamt vier Folgen unter anderem zur Musik von Peter Maffay, Howard Carpendale und Oli P. vor dem Fernseher mittanzen.

Ursprünglich hatte Sat.1 im Sommer ausgeben, Andrea Kiewel für die Musikshowverpflichtet zu haben und diese im kommenden Jahr senden zu wollen. Nun legt man aber etwas zeitiger los als geplant. Die erste von vier Show-Ausgaben läuft bereits kurz nach Weihnachten am Mittwoch, 27. Dezember, um 20:15 Uhr. Sat.1 lädt mit der Party zum Jahresende alle Zuschauer zum Mitsingen und Mittanzen vor dem Fernseher ein.Auf der Bühne performen werden Anastacia, Peter Maffay, PUR, Vanessa Mai, Alphaville, DJ Ötzi, Culcha Candela, voXXclub, Vicky Leandros, Glasperlenspiel, Jupiter Jones, Santiano, Kerstin Ott, Gregor Meyle, Sasha und viele weitere Gäste, wie es heißt. Produziert wird die Show von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment.„Am 8. März 1993 moderierte ich zum ersten Mal das «Sat.1-Frühstücksfernsehen». Alles, was mich als Kiwi ausmacht, lernte ich da. Seit 2000 bin ich die Fernsehgärtnerin der Nation. Und nun bei meiner Partynacht beides vereinen zu können, ist der beste Beweis dafür, dass Musik und Glück sich vertausendfachen, wenn man sie teilt. Dazu möchte ich die Sat.1-Zuschauer einladen: Zu der besten Partymusik ever, zum Tanzen und Singen und Glücklichsein, zu drei Stunden Kiwi, in denen einfach alles gut ist“, erklärt Moderatorin Andrea Kiewel.Im neuen Jahr soll «Kiwis große Partynacht» fortgesetzt werden. Geplant sind drei weitere Folgen, in denen unter anderem Oli P., Christina Stürmer, Heinz Rudolf Kunze, Howard Carpendale, Malik Harris, Thomas Anders, Johnny Logan und Andreas Gabalier auftreten werden.