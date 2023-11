«besseresser» wird in der Mediathek zur Studio-Show

TV-News

Die erste Folge ist bereits online. Sebastian Lege geht darin Ferrero Rocher auf den Grund.

Sebastian Lege ist derzeit mit der VOX-Sendung «Lege kommt auf den Geschmack» mal mehr, mal weniger erfolgreich. Deutlich besser lief es aus Quotensicht zuletzt für sein ZDF-Format, das nun einen Ableger erhält. Für die ZDFmediathek hat der Mainzer Sender eine Studio-Show produziert, deren erste von drei Folgen bereits online abrufbar ist. Für die knapp 30-minütige Sendung hat sich Lege mit den jungen Food-Experten des «besseresser»-Youtube-Kanals, Lilly Temme und Florian Reza zusammengetan.Herausgekommen ist „Die fiese Ferrero-Show“, in der das Trio zunächst Nüsse knacken muss, denn im Mittelpunkt steht die Süßware „Ferrero Rocher“. Allerdings knackt der Konzern die Nüsse nicht selbst, sondern importiert Haselnüsse vor allem aus der Türkei. ZDF-Recherchen zufolge kann der Konzern nicht sicherstellen, dass seine Nüsse ohne Kinderarbeit geerntet wurden. Erntehelfer leben unter prekären Bedingungen, ohne feste Häuser oder sanitäre Anlagen.In den beiden weiteren Shows, die ab Montag, 4. Dezember, ab 16:00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar sind, steht der McPlant, der pflanzliche Burger von Fast-Food-Konzern McDonald’s auf dem Prüfstand. In „Die miese McPlant-Show?“ widmet sich der Frage, warum der Pflanzenburger aus über 60 Zutaten besteht. Außerdem hat das ZDF „Die klebrig-süße Coco-Cola-Show“ produziert, die sich mit Zuckeralternativen in den Getränken von Coca Cola auseinandersetzt. Die «besseresser» decken die raffinierten Marketingtricks auf, mit denen Coca Cola die Einführung einer Zuckerhöchstgrenze verhindert.